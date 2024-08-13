Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:15

«Рубин» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Рубин» сыграет с «Зенитом» в Кубке России 14 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

«Рубин» сыграет с «Зенитом» в матче группы D пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Рубин» — «Зенит» будут доступны в матч центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартовал 30 июля 2024. Турнир завершится 1 июня 2025.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Соболеву советуют просить прощения. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Оренбург» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Кубка России
«Оренбург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Ближайшие игры «Факела» могут перенести или провести в Москве
«Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева
«Оренбург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Кубка России