«Рубин» сыграет с «Зенитом» в матче группы D пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Рубин» — «Зенит» будут доступны в матч центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартовал 30 июля 2024. Турнир завершится 1 июня 2025.

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