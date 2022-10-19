Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:51

Отец Агаларова — о голе сына в ворота «Оренбурга»: «Надо доказывать свою состоятельность»

Микеле Антонов

Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, отреагировал на гол сына в матче 4-го тура Кубка России против «Оренбурга» (2:4).

«Рад, что Гамид забил гол! Раньше у меня было непонимание ситуации, зачем было его брать. А так раздули, как будто у меня есть конфликт с бывшим главным тренером «Ахмата». Я не могу понять, зачем его брали, если его не ставили в стартовый состав. Сейчас он играет больше, чем раньше. Сейчас говорить о тех вещах нет смысла. Прошло много времени. Надо доказывать свою состоятельность, больше тренироваться. Другого пути нет», — сказал Агаларов «СЭ».

В матче против «Оренбурга» Агаларов не только забил, но и получил прямую красную карточку за удар локтем.

В этом сезоне 22-летний форвард сыграл за «Ахмат» 11 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Гамид Агаларов
Кубок России
ФК Ахмат
Руслан Агаларов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Российских теннисистов по-прежнему ждут в Казахстане. Почему они выбирают этот маршрут?
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Режиссер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Факел» — «Спартак»: судья не согласился с ВАР — спартаковец не удален
«Факел» — «Спартак»: Рассказов открыл счет перед перерывом
«Факел» — «Спартак»: как сыграют красно-белые в Воронеже после дерби? Онлайн-трансляция
Кубок России, 4-й тур Пути РПЛ: ЦСКА — «Торпедо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Нападающий «Локомотива» Керк — об уходе Цорна: «Лично для меня ничего не поменялось»
Стало известно, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» против «Факела»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кубок России, 4-й тур Пути РПЛ: ЦСКА — «Торпедо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи

«Факел» — «Спартак»: Рассказов открыл счет перед перерывом