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Сегодня, 07:44

Литвинов: «Спартаку» по силам продлить беспроигрышную серию до конца чемпионата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Все игры получаются разные. Сегодня мы владели инициативой, и получилось реализовать свои моменты, поэтому победили. Слишкович в команде давно. Его все ребята знают. Все знакомы с его требованиями. Мы спокойно работаем. У нас мало времени между играми. Он разбирает каждого соперника, вносит свои точечные изменения. У нас команда, как одно целое. Я не могу сказать, что тренер отдельно от нас. Перед игрой просто изучили сильные и слабые стороны «Динамо». Мы понимали, что они будут пытаться контролировать игру, владеть инициативой.

По силам ли «Спартаку» продлить беспроигрышную серию до конца чемпионата? Да. У нас сейчас эмоциональный подъем. У ребят хорошее настроение. Все успокоились после череды поражений и обидной потери очков», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Литвинова.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005626832_ruslan_litvinov_spartak_igraet_za_trenera_myi_odno_celoe
Руслан Литвинов
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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