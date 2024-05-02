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Сегодня, 14:20

Защитник «Спартака» Литвинов: «Снова услышать Maksim на «Лужниках» — это мечта»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил шансы красно-белых на победу в FONBET Кубке России.

«Финал Кубка России в «Лужниках» не снился, но часто вспоминал. Особенно тот пенальти на последних минутах... Это сейчас с улыбкой вспоминаешь, а на тот момент было не до улыбок. Будем стараться, наша первостепенная задача выигрывать титулы. Постараемся порадовать болельщиков. Снова услышать Maksim на «Лужниках» — это мечта», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем матча «Ростов» — «Балтика».

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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