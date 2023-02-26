Литвинов — об ответном матче с «Локомотивом»: «Будем стараться играть также на победу»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мыслями перед ответным матчем против «Локомотива» в рамках 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России.

В первой встрече команд победу одержали красно-белые со счетом 1:0.

«Конечно, было приятно начать с победы в первой игре, учитывая, что в Кубке теперь две игры: на выезде и дома. Думаю, это может сыграть свою роль. Будем стараться играть во втором матче также на победу и пройти дальше», — приводит Sport24 слова Литвинова.

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.