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Кубок России

Сегодня, 16:15

Литвинов — о матче с «Локомотивом»: «Легионеры были немножко в шоке от такой погоды. Даже мы были удивлены»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о реакции легионеров команды на погодные условия в день первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:0).

Финальный замер температуры перед московским дерби показал минус 11 градусов.

 «Мы пошутили уже после игры, что они были немножко в шоке от такой погоды. Даже мы были удивлены, особенно приехав после сборов, где плюсовая температура. Тяжеловато было», — приводит Sport24 слова Литвинова.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-litvinov-legionery-spartaka-byli-v-shoke-ot-pogody-v-matche-s-lokomotivom-dazhe-rossiyane-byli-udivleny
Руслан Литвинов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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