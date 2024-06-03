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Сегодня, 17:25

Нигматуллин — о победе «Зенита» в Кубке России: «Хочется похвалить «Балтику» за самоотверженность»

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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в матче суперфинала FONBET Кубка России.

«Хочется похвалить «Балтику» за самоотверженность. Несмотря на негативный фон команды из-за вылета из РПЛ, они смогли найти в себе силу и мотивацию, чтобы показать достойный футбол, и держать интригу до последнего. Хотя, конечно, изначально было понятно, что «Зенит» является фаворитом и обладает набором футболистов более высокого класса», — сказал Нигматуллин «СЭ».

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«Зенит» в пятый раз стал обладателем Кубка России. Сине-бело-голубые вышли на чистое третье место по количеству побед в турнире, обойдя «Спартак» (4). Теперь петербургскую команду опережают только «Локомотив» (9) и ЦСКА (8).

(Денис Сафронов)

Руслан Нигматуллин
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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