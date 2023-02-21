Руслан Нигматуллин о «Локомотиве»: «Будет интересно оценить, насколько команда конкурентоспособна»

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о перспективах красно-зеленых в предстоящем матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В предстоящем матче особенно мне интересен «Локомотив», потому что команда борется за выживание с новым тренером и с новыми игроками, с обновленным составом. Будет интересно оценить, насколько команда конкурентоспособна», — сказал Нигматуллин «Газете.Ru».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в среду, 22 февраля, и начнется в 20.00 (мск).