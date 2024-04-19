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Кубок России

Сегодня, 06:36

Пименов: «Чтобы хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками, «Спартаку» нужно выиграть Кубок России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов считает, что «Ростов» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России.

«Какой самый интересный матч по итогам жеребьевки? Однозначно «Динамо» — «Спартак». Бело-голубым нужно обыграть красно-белых и продемонстрировать, что прошлое поражение было просто случайностью. У последних, к слову, сейчас очень сложная ситуация и не менее сложная задача на конец сезона. Чтобы хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками, им нужно выиграть Кубок России. Суперфинал? Думаю, что это могут быть «Ростов» с «Зенитом». Считаю эти команды фаворитами», — цитирует RT Пименова.

Матчи второго раунда полуфинала Пути регионов и первый матч финала Пути РПЛ Кубка России пройдут с 30 апреля по 2 мая.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1301869-pimenov-kubok-rossii-rostov-zenit
Руслан Пименов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Ростов
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