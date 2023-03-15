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Сегодня, 23:32

Сазонов — о победе над «Зенитом»: «Приятно выиграть на этом стадионе»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, пенальти — 5:4).

— Приятно выиграть на этом стадионе. Только что сказал, что это первый мой матч в старте за «Динамо» на этом стадионе. До этого мы играли на нашем стадионе. Поэтому вдвойне приятно выиграть на своем домашнем стадионе. Для «Динамо» это гостевой стадион. Для меня он тоже домашний. Было очень приятно выиграть.

Мне лично первый гол с Муси (Муми Нгамале) придал суперсил, потому что я отдал ассист, он забил. По поводу игры, наверное, наоборот мы чуть отошли. Быстрый гол иногда хорошо, иногда плохо. Мы отдали инициативу. После того, как пропустили, мы начали обратно постепенно брать инициативу. Особенно в конце было заметно.

— Почему Кукуляк не дал пенальти?

— Не я судья, я не знаю. Не спрашивал у него, я в футбол играл.

— Что думаете про этот эпизод?

— Я не комментирую судейство. Мы выиграли матч и все.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Саба Сазонов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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