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Кубок России

Сегодня, 15:03

Садулаев дисквалифицирован на два матча Кубка России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал оскорибительный жест полузащитника Лечи Садулаева в 1/4 финала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России против «Уфы» (1:2).

«Эпизод с оскорбительным жестом попал в трансляцию. Все четыре судьи написали, что они не видели этот жест. К ВАР мы не обращались, потому что его не было. На заседание был приглашен Лечи Садулаев. Он пояснил, что показал жест Шахину, футболисту «Уфы», в ответ на оскорбительные слова. Садулаев на заседании принес свои извинения, также он сказал, что футболисты извинились друг перед другом в перерыве матча.

Мы приняли следующее решение: за оскорбительное поведение по отношению игрока дисквалифицировать Садулаева на 2 матча Кубка России, один условно, штраф 50 тысяч, установить Садулаеву испытательный срок до 31 декабря 2023 года», – сказал Григорьянц.

ФК Ахмат
ФК Уфа
Лечи Садулаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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