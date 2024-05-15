Салихова — об Угальде: «Куда на поле пропали 15 миллионов?»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о поражении команды в финале Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся. Вот реально: куда пропали на поле 15 миллионов?» — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.