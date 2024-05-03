Салихова — о вылете «Ростова» из Кубка: «Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о вылете «Ростова» из FONBET Кубка России в матче против «Балтики» (0:1).

«Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. И все-таки лучшие годы Валерия Карпина прошли в «Спартаке» при Федуне. Вчера Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить «Балтику», ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с «Балтикой» за выход в Суперфинал Кубка России. Встреча пройдет 14-16 мая.