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Кубок России

Сегодня, 06:39

Салихова — о вылете «Ростова» из Кубка: «Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов»

Сергей Разин
корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о вылете «Ростова» из FONBET Кубка России в матче против «Балтики» (0:1).

«Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. И все-таки лучшие годы Валерия Карпина прошли в «Спартаке» при Федуне. Вчера Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить «Балтику», ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с «Балтикой» за выход в Суперфинал Кубка России. Встреча пройдет 14-16 мая.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-shyol-20-i-god-trenerskoi-karery-karpina-bez-titulov-luchshie-gody-valeriya-proshli-v-spartake-359296/
ФК Балтика
ФК Ростов
Зарема Салихова
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