Никита Салтыков — о защитниках «Акрона» и «Спартака»: «Не хотел бы никого принизить, но разницы не почувствовал»

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков сравнил уровень мастерства защитников «Спартака» и партнеров по команде.

— Не почувствовал разницы в классе между защитниками «Спартака» и «Акрона», против которых ты на тренировках играешь?

— Не хотел бы никого принизить или возвысить, но у меня получалось обыгрывать в этом матче, так что не почувствовал, — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.

— По статистике это вообще была твоя лучшая игра в карьере, такого не было даже во второй лиге. Со «Спартаком» было легче играть из-за свободных зон?

— Да во второй лиге бывали игры и получше, я тоже много обыгрывал. В одном матче было 18 попыток обводок и 15 успешных. Со «Спартаком» я часто оставался 1 в 1 или 1 в 2. Я верил в свои силы, вера мне помогла. Я не боялся, не перестраховывался, не разворачивал назад.

Во втором полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Салтыков отметился в этой встрече забитым голом, который стал победным для тольяттинского клуба.