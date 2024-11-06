Сарвели о победе «Локомотива» над «Динамо»: «Нужно быть сильнее в двух матчах»

Сегодня, 14:51
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели подвел итоги матча против московского «Динамо» (2:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.
«Ощущения от победы над «Динамо» крайне приятные. Все ребята молодцы. В первом матче мы победили, но чтобы пройти дальше нужно быть сильнее в двух матчах. Поэтому пока мы радуемся, но будем ждать ответной игры», — цитирует Сарвели Legalbet.
Ответная игра между командами состоится 28 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2