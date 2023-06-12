Зделар — о победе над «Краснодаром»: «На нас было большое давление»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в разговоре с «СЭ» рассказал об эмоциях от победы в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, — 6:5 по пенальти).

«Это была самая важная игра сезона для меня. Конечно, на нас было большое давление. Мы играли в финале. Давление было, потому что мы не завоевывали трофеев пять лет, а в Кубке России не побеждали десять лет. Мы выиграли — давления теперь нет», — сказал Зделар «СЭ».

ЦСКА выиграл Кубок страны в восьмой раз в истории и впервые с 2013 года.