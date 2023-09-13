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Сегодня, 21:30

«Сатурн» и «Знамя Труда» прошли в четвертый круг Пути регионов FONBET Кубка России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Знамя Труда» обыграло «Велес» в матче третьего круга Пути регионов FONBET Кубка России.

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. У команды из Орехово-Зуево забил отличился Абдурахман Ахильгов, у москвичей отличился Владимир Кобахидзе. В серии пенальти «Знамя Труда» одержало победу со счетом 4:1.

Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
13 сент, 19:30. Авангард (Домодедово)
Велес
1:1
Знамя Труда

В параллельном матче «Сатурн» обыграл «Химик Август». Основное время встречи завершилось вничью (0:0), в серии пенальти команда из Раменского оказалась сильнее — 3:1.

Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
13 сент, 19:00. Сатурн (Раменское)
Леон Сатурн
0:0
Химик-Август

Жеребьевка четвертого круга Пути регионов FONBET Кубка России состоится 15 сентября. С этой стадии в турнире начнут участие команды Первой лиги.

Футбол
Кубок России
ФК Знамя Труда
ФК Сатурн
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