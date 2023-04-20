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Кубок России

Сегодня, 20:29

Щербаченко назвал поражение от «Акрона» большим ударом по «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко оценил поражение московского «Спартака» от тольяттинского «Акрона» (1:2), приведшее к вылету красно-белых из FONBET Кубка России.

«Начнём с того, что о какой-то недооценке «Акрона» речи идти не могло. Если она и была, то скорее всего, только у «Торпедо», потому что Талалаев повез в Жигулевск состав не ахти какой. «Спартак» имел время подготовиться к этому матчу, и он знал, что «Акрон» прошел до него три других московских клуба. Естественно, «Спартак» изучал все условия, особенности тамошнего искусственного поля и так далее. Это было не так, что сегодня прошла жеребьевка, а завтра уже поехали играть. Абаскаль взял с собой на этот выезд всех, кого мог взять. «Спартак» не изменил себе и попробовал сыграть с позиции силы, но «Акрон» предвосхищал много моментов по ходу игры и в то же время поддавливал «Спартак» своей активностью в атаке. «Акрон» играл разнообразно, задействовал и длинные передачи, и выход через средний-короткий пас, и через навязывание борьбы защитникам соперника, чтобы успевали за это время подтягиваться полузащитники. Спартаковцы безобразно сыграли в обороне. Они не могли нормально прерывать верховые передачи, с подходами низом тоже справлялись тяжеловато. «Спартак» подвело отсутствие фундаментальности в своей игре. Конечно, это поражение — большой имиджевый удар по «Спартаку», как и по перспективности работы Абаскаля, несмотря на его длительный контракт с клубом», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром». На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005093928_scherbachenko_porajenie_ot_akrona__bolshoy_udar_po_spartaku_i_po_perspektivnosti_rabotyi_abaskalya
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Федор Щербаченко
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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