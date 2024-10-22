Койта: «У нас с Пьяничем получается отличная связка»

Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал свой первый гол за московскую команду, который он забил в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ахматом» (1:0).

— Да, я очень рад своему первому голу, — начал игрок. — Знаю, что все его очень долго ждали, я в том числе. Надеюсь, это только начало. Выполнили свою основную задачу, вышли первыми, пробились в следующий раунд. Впереди очень много работы и важных матчей. Надеюсь, что принесу пользу ЦСКА.

— Гол с передачи Пьянича — заготовка?

— Да, мы отрабатывали розыгрыш на тренировках. Не стоит говорить о том, насколько классный футболист Пьянич. У нас с ним получается отличная связка. Это важно, когда у футболистов такая связь.

— Команда с середины сентября не проигрывает. Как сохранить это?

— Самое главное — быть сконцентрированными. Надеюсь, продолжим победную серию и в чемпионате. Очень надеюсь, что следующие игры будут успешными.