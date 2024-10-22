Койта: «У нас с Пьяничем получается отличная связка»

22 октября, 23:34
Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал свой первый гол за московскую команду, который он забил в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ахматом» (1:0).
— Да, я очень рад своему первому голу, — начал игрок. — Знаю, что все его очень долго ждали, я в том числе. Надеюсь, это только начало. Выполнили свою основную задачу, вышли первыми, пробились в следующий раунд. Впереди очень много работы и важных матчей. Надеюсь, что принесу пользу ЦСКА.
— Гол с передачи Пьянича — заготовка?
— Да, мы отрабатывали розыгрыш на тренировках. Не стоит говорить о том, насколько классный футболист Пьянич. У нас с ним получается отличная связка. Это важно, когда у футболистов такая связь.
— Команда с середины сентября не проигрывает. Как сохранить это?
— Самое главное — быть сконцентрированными. Надеюсь, продолжим победную серию и в чемпионате. Очень надеюсь, что следующие игры будут успешными.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2