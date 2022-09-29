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Кубок России

29 сентября, 23:10

Семак назвал факторы, которые повлияли на результат в матче Кубка со «Спартаком»

Семак назвал эмоциональную выхолощенность «Зенита» одной из причин поражения от «Спартака»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Спартака» (0:3) в матче Пути РПЛ Кубка России назвал факторы, которые повлияли на неудачный результат в игре.

— Счет не совсем по игре, тем не менее мы привыкли, что «Зенит» доминирует. В чем причины такого результата?

— Думаю, совокупность факторов. Стартовый состав, который был в предыдущих матчах, он более сыгран. Два-три изменения уже чувствуются. Второй момент — эмоциональная выхолощенность. Мы проводим ротацию, чтобы добавить энергии. Конечно, игра могла по-разному сложиться. Результат обидный для нас. Конечно, должны были забивать. Проиграть может любая команда, другой вопрос — как, — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

В составе «Спартака» в игре с «Зенитом» дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Кубок России. Группа B
29 сент, 20:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Зенит
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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