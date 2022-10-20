Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

20 октября, 22:58

Семак назвал ошибкой уход Мостового в раздевалку после обратной замены

Микеле Антонов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал ошибкой уход полузащитника Андрея Мостового в раздевалку после обратной замены в матче с «Крыльями Советов» (2:1) в 4-м туре группового этапа Кубка России.

— Как отреагировали на его уход в раздевалку?

— Нормально. Это эмоции. Понятно, что мы все когда-то ошибаемся. Я считаю, безусловно, что это его ошибка. Обязательно с ним поговорю. Это человеческий фактор. Любому игроку не нравится, когда его меняют, тем более обратная замена — достаточно обидно. Нужно понимать и принимать ту ситуацию, которая есть и отдавать всего себя на благо команде. Ничего страшного в этом нет.

— Была резонансная ситуация с его обратной заменой в сборной. Вы думали, что он нормально отреагирует сейчас, как и тогда, и поэтому решились на обратную замену?

— Я смотрю за ходом матча, что нужно сделать, чтобы усилить игру. Невозможно подстраиваться под всех, чтобы всем все нравилось. Это невозможно. Поэтому мы ставим во главу угла результат команды. Игроки, как живые люди, реагируют по-разному. Это эмоции. Когда эмоции уйдут, ситуация выглядит немного по-другому. То что обидно — прекрасно, значит, не все равно. Что касается характера, мы хотим, чтобы каждый наш игрок показывал характер исключительно на футбольном поле, — сказал Семак.

Андрей Мостовой
Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
6
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Сергеев — о голе бывшей команде: «На поле друзей нет»
Семак — о выборе состава на матч с «Крыльями»: «Игроки успеют восстановиться к следующему матчу»
«Зенит» — «Крылья Советов»: видеообзор матча группового турнира Кубка России
Семак объяснил обратную замену Мостового: «Вышел не так хорошо, как мы хотели»
Осинькин о Кубке России: «Второе место в группе удобней»
«Зенит» победил, но зародил конфликт: Мостовому не понравилась обратная замена Семака
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Семак объяснил обратную замену Мостового: «Вышел не так хорошо, как мы хотели»

«Зенит» — «Крылья Советов»: видеообзор матча группового турнира Кубка России