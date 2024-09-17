Семак не смог назвать сроки возвращения Глушенкова на поле

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (2:0).

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые в рабочий день пришли поддержать нашу команду. Отдельное спасибо и фанатскому сектору, который делает атмосферу наших матчей ярче, эмоциональнее.

Что касается матча — первые 15-16 минут очень тяжело входили в игру. Не хватало нам и движения, и качества, и агрессии. Вторую половину первого тайма уже чуть лучше [отыграли]. Смогли забить хороший гол во втором тайме, и в целом действовали хорошо на протяжении всего тайма. Могли и еще забить. Хорошая, качественная победа», — сказал Семак.

Также специалист рассказал о ходе восстановления нападающего команды Максима Глушенкова.

«Глушенков работает по индивидуальной программе. Делает, что может. Иногда с группой, иногда — с командой. Ждем разрешения от нашего медицинского штаба, чтобы он принимал полноценное участие в тренировочном процессе и в матчах. Сроки возвращения? Пока сказать сложно», — добавил Семак.