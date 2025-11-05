Видео
5 ноября, 23:16

Семак объяснил, почему не выпустил Вендела на матч Кубка России с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник Вендел не вышел на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (1:3).

Бразилец попал в число запасных, но не появился на поле.

— Почему не было Вендела?

— Это связано с ходом матча, с тем, что нам хотелось бы увидеть, исходя из игры. Он один из самых важных футболистов. Он не вышел, другие немного поиграли. Было важно дать передохнуть, чтобы все были свежими, готовыми к матчу чемпионата, который более важен, конечно.

— На какой позиции лучше играть Луису Энрике?

— Зависит от состояния. Он может выйти на месте правого вингера, на родной позиции, а может и слева в атаке. Зависит от соперника, формы игроков. Мне понравилось, как он смотрелся в атаке. Такая опция у нас есть. Все зависит от готовности нападающих. Иметь футболиста, который может сыграть на нескольких позициях — плюс.

— «Зенит» сделал шесть замен. Почему?

— Осипенко заменили из-за травмы головы, и нас предупредили, что мы можем сделать дополнительную замену.

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» пройдет в Москве 27 ноября.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.Карпин шокировал Семака. «Динамо» впервые в сезоне обыграло топ-клуб, а «Зенит» — на грани вылета в Путь регионов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:3
Динамо

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
