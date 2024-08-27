Семак объяснил, почему Сергеев и Горшков пропустили кубковый матч с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие нападающего Ивана Сергеева и защитника Юрия Горшкова в составе команды в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России против «Акрона».

«Ваня, к сожалению, заболел вчера. Понятно, что мы хотели ему дать возможность сыграть как можно больше. Но его болезнь и повреждение Юрия Горшкова помешали им сегодня сыграть. Поэтому уже вчера пришлось делать несколько изменений, чтобы определить стартовый состав на сегодня», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

Говоря о возможном трансфере Сергеева в «Крылья Советов», тренер заявил, что «каждый может оказаться, где угодно».

Во вторник, 27 августа, «Зенит» на выезде уступил «Акрону» в матче Кубка России — 1:1 (пенальти 4:5).