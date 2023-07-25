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Сегодня, 23:18

Семак оценил игру воспитанника «Зенита» Васильева

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре полузащитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева.

— Дмитрий Васильев здорово провел предсезонный турнир, дважды стал лучшим игроком. Начался сезон, но он получает не очень много игрового времени. Есть ли что-то, чего мы не видим? Есть какая-то причина, по которой он получает мало времени? Планирует ли клуб продлевать с ним контракт, потому что в конце сезона контракт с ним заканчивается?

— По поводу контракта: продление — это вопрос к нашему руководству. По поводу игры — в первом матче он вышел хорошо, во втором — не очень. Он сам сказал, что это абсолютно несправедливо и незаслуженно. Молодец, относится самокритично к себе, потому что сыграл гораздо хуже, чем в первом матче. Молодым футболистам свойственна нестабильность, отсюда и те матчи, в которых есть определенные требования, к которым Диме нужно привыкнуть. Он не всегда выполняет то, что нам нужно. Нужно добавлять в стабильности. Те моменты, над которыми нужно работать, он знает, все зависит от него. Будет хорошо играть и тренироваться — будет получать игровое время. Нет — значит нет, — сказал Семак.

«Зенит» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России. Победу сине-бело-голубым принесли голы Густаво Мантуана и Клаудиньо.

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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