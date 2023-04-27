Семак оценил нынешний формат FONBET Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о формате Кубка России.

— Вы уже сказали на днях про Кубок, про то, что не все топовые клубы добираются до финала. Сегодня вам выкатили в ответ статистику ведущих клубов своих стран: Италия, Германия. Как вам нынешний формат, получился довольно громоздкий? Его в спешке принимали, потому что думали сделать еще Кубок лиги. Тяжело было тогда организовать что-то, когда ушли еврокубки, но придумали такой формат. Как он вам? Сейчас будет решаться, оставлять этот формат на будущий сезон или нет.

— На мой взгляд, система неплохая в тех условиях, которых мы находимся. В связи с невозможностью игры в еврокубках эти паузы, которые были, по сути их и заполнили матчами Кубка России. За небольшими исключениями, многим непонятно касаемо стадии плей-офф и вылета, двойного вылета. Думаю, какие-то элементы можно изменить для того, чтобы стало более понятно. Но касаемо количества матчей, направленности турнира, думаю, достаточно неплохо. Какие-то матчи нам приходилось играть в паузу сборных, нужно было как-то договариваться. Этот момент тоже нужно учитывать. Тот же матч с «Факелом», когда и сборная, и мы играли в одно и то же время. Или со «Спартаком» у нас не успевали иностранные игроки возвращаться из расположения сборных. Такие нюансы есть, но в целом, думаю, то количество матчей и тот накал и интерес к Кубку, он больше положительный, чем отрицательный, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

«Зенит» занял третье место в групповом этапе Кубка России и вышел в плей-офф Пути регионов, где дошел до четвертьфинала, в котором уступил «Динамо» (1:1, пенальти 4:5).