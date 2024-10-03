Семак оценил шансы на участие Глушенкова в матче против «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего команды Максима Глушенкова в матче против «Акрона» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

25-летний форвард вышел на замену на 64-й минуте и получил повреждение пять минут спустя. После консультации с медиками игрок отправился в раздевалку.

«Участие Глушенкова в следующем матче — маловероятно, близко к нулю. Что касается степени повреждения, то предстоит еще завтра провести обследование и определить характер повреждения», — сказал Семак.

5 октября «Зенит» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ. Начало — в 16.30 по московскому времени.