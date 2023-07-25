Семак прокомментировал дебют Марио Фернандеса за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте защитника Марио Фернандеса за сине-бело-голубых.

— Сегодня дебютировал Марио Фернандес, вы переключились на схему с тремя центральными защитниками, сместили Караваева. Теперь эта схема будет основной у «Зенита», или это вариант сугубо для второго тайма? Почему Марио Фернандес вышел именно так, а не наоборот?

— Для Марио, во-первых, это привычная позиция. Во-вторых, он только набирает форму. Эта позиция позволяет отдышаться или задержаться в атаке. Что касается Славы, он смотрелся хорошо физически, он часто оказывался против Бериши один в один. Нам нужен был быстрый игрок, который мог бы страховать и играть в этом отношении надежно. Оставили Караваева на этой позиции, а Марио выпустили на привычную, понимая, что игрового тонуса ему очень не хватает. Будем потихонечку набирать форму, — сказал Семак.

32-летний бразилец вышел на поле во втором тайме матча против «Ахмата» (2:0) в первом туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России. Он заменил Ду Кейроса при счете 1:0 в пользу команды Семака.