Сегодня, 23:00
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ответного матча против «Ахмата» (2:1) в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Доволен отношением к этому матчу, несмотря на то что первую игру выиграли с хорошим счетом. На сегодняшний матч тоже вышли с нужным настроем, хорошо играли и заслуженно победили. Ребята создавали хорошие моменты, жалко, что пропустили в конце и не сыграли на ноль. Но ничего страшного — качеством игры доволен», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» разгромил грозненцев по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Ахмат» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2