Семак — о победе «Зенита» над «Ахматом»: «Доволен отношением к этому матчу и качеством игры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ответного матча против «Ахмата» (2:1) в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Доволен отношением к этому матчу, несмотря на то что первую игру выиграли с хорошим счетом. На сегодняшний матч тоже вышли с нужным настроем, хорошо играли и заслуженно победили. Ребята создавали хорошие моменты, жалко, что пропустили в конце и не сыграли на ноль. Но ничего страшного — качеством игры доволен», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» разгромил грозненцев по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Ахмат» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.