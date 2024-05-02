Семак рассказал об отношении руководства «Зенита» к игре команды в последних матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничейного матча с ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

«Конечно, это сообщение о доверии к тренерскому штабу и пути, который мы выбрали. Значит руководство понимает те сложности, которые у нас есть. Невозможно все время выигрывать. Но наша работа устраивает руководство, это приятно. Все мы прекрасно понимаем, что есть задачи, которые стоят перед клубом. Если они не выполняются, то срок контракта не имеет значения. Тренер может уйти, руководители также принимают решения», — заявил Семак.

Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 мск.