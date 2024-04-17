Семак — о ничьей со «Спартаком»: «Зенит» наиграл на победу по количеству созданных моментов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре против «Спартака» на домашнем стадионе.

17 апреля сине-бело-голубые дома сыграли вничью с красно-белыми в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0).

— «Зенит» в этом сезоне четыре раза встречался со «Спартаком». Вы два раза выиграли в Москве, а здесь, на своем поле, при мощной поддержке, победить не удалось. Это волнение или вратарь соперника поймал какой-то немыслимый кураж?

— Сегодня, естественно, повлияли и наша реализация, и вратарь соперника — Максименко. Он здорово сыграл сегодня. Поэтому по сегодняшнему матчу это определенное невезение. В предыдущей встрече более равная игра, которая заслуживала ничьей. Сегодня мы абсолютно заслуженно наиграли на победу по количеству созданных моментов, но ничего страшного. Спасибо огромное нашим болельщикам, пришли, поддержали. Мы довольны качеством своей игры. К сожалению, не всегда получается много забивать.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.