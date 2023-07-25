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Кубок России

Сегодня, 23:24

Семак: «Ситуация по Венделу не изменилась»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение полузащитника Вендела в расположение клуба.

— Вендел сегодня приехал в Петербург, был на стадионе. Когда стоит ждать его в основном составе? Успели с ним уже поговорить?

— Нет, только поздороваться. Видел его до игры, после матча он зашел в раздевалку, поздравил ребят. По Венделу ситуация не изменилась, он прилетел вместе с агентом. В любом случае, ему нужно набирать форму, дальше он будет решать свои вопросы, связанные с поиском команды. Здесь всегда нужны две составляющие: желание игрока и интересы клуба. Если эти факторы совпадут... Он изъявил желание, поэтому сейчас агент работает над тем, чтобы найти ему новую команду. Пока так, — сказал Семак.

«Зенит» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России. Победу сине-бело-голубым принесли голы Густаво Мантуана и Клаудиньо.

Вендел, пропустивший старт сезона, приехал на игру против «Ахмата».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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