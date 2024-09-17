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Сегодня, 22:29

Семак — об оскорблениях в адрес Соболева: «Саша — член команды. А болельщики сами решают, как к кому относиться»

Алексей Михайлов
Сергей Семак.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос про оскорбления нападающего петербургского клуба Александра Соболева со стороны болельщиков.

— Планируете ли публично обратиться к «Виражу» после их оскорбительных кричалок в адрес Александра Соболева?

— Саша — член команды. Такой же, как и все остальные. Мы работаем все вместе для достижения результата. Что касается болельщиков, они сами решают, как к кому относиться. Они прекрасно поддерживают команду. Саша своими действиями и сегодняшней голевой передачей помог команде одержать победу. Он и в дальнейшем будет делать все, чтобы помогать нашему клубу, нашей команде выиграть.

По ходу матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (2:0) на фанатской трибуне «Зенита», известной как «Вираж», скандировали оскорбления в адрес игрока, а после его замены запустили надувного дельфина.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Александр Соболев
Сергей Семак
ФК Зенит

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