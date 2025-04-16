Семак — о матче с «Ростовом»: «Сегодня все хорошо сделали свою работу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«С победой наших болельщиков, игроков. Огромное спасибо нашим фанатам, которые сегодня пришли, поддержали, создали очень хорошую футбольную атмосферу. Ребята сегодня старались! Не все, может быть, получалось с точки зрения качества игры, но по желанию и старанию нет никаких вопросов. Надеюсь, все живы-здоровы. Дали кому-то возможность отдохнуть, кому-то, наоборот, сыграть. В принципе, хорошо сегодня сделали работу. Будем готовиться к следующему матчу чемпионата», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Питерская команда по сумме двух игр (1:0; 2:0) вышла в финал пути РПЛ Кубка России. На этой стадии «Зенит» сыграет против победителя противостояния ЦСКА — московское «Динамо» (первый матч — 2:1).