Семин: «Давно уже пора «Краснодару» что-то выиграть»

Сегодня, 05:21
Российский тренер Юрий Семин поделился мнением о завершении сезона в РПЛ.
— Турнирная таблица всегда справедлива, — приводит слова Семина «Комсомольская правда». — Ведь это целый год большой работы. Поэтому, все объективно.
— А вот «Ростов» Валерия Карпина чуть не дотянулся до медалей, хотя долго шел на втором месте, что им не хватило?
— Они, наверное, лучше знают, что им не хватило. Не хватило в концовке... Наверное очень много молодых ребят. Вот эти факторы.
— Скоро финал кубка России ЦСКА — «Краснодар». Что скажете — у Краснодара пока еще нет титулов, может, пора?
— Давно уже пора «Краснодару» что-то выиграть.
Финал Кубка Росси между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 11 июня в «Лужниках».