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Сегодня, 13:30

Семин назвал представлением драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на драку футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4-2 — по пен.) в матче Кубка России.

«Полностью согласен со словами Романцева. Эмоции надо сдерживать, потому что на стадионе находится такое большое количество людей, смотрят дети. Эмоции нужны на поле во время игры, больше работы и единоборств. А вот это представление мне совсем не понравилось. Наказание для футболистов? Есть правила, думаю, что КДК будет их соблюдать», — сказал Семин «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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16:00
Катар
Сенегал
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25.11
19:00
Нидерланды
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29.11
18:00
Нидерланды
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29.11
18:00
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И М О
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21.11
22:00
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25.11
13:00
Уэльс
Иран
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25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
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Матчи группы
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22.11
13:00
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22.11
19:00
Мексика
Польша
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26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
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26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
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- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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1 Франция Франция 2 6-2 6
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Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
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26.11
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Франция
Дания
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30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
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- : -
И М О
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Германия
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13:00
Япония
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27.11
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Испания
Германия
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01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
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1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
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4 Канада Канада 2 1-5 0
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23.11
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Марокко
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Бельгия
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16:00
Бельгия
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19:00
Хорватия
Канада
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01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
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Канада
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И М О
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Камерун
Бразилия
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10.12
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2D
04.12 18:00
1D
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18:00
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1/4 финала 09.12 18:00
П 53
09.12
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П 54
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П 51
10.12
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П 52
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П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
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Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
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П 59
14.12
22:00
П 60
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П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
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05.12
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2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
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05.12
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29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 2.95 П2 2.95
-
-
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.50 X 4.30 П2 7.90
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.30
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.21 X 7.00 П2 18.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 3.90 X 3.50 П2 2.07
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.40 X 4.10 П2 1.55
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.70 X 3.50 П2 2.13
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.40 X 4.70 П2 1.44
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 28.0 X 11.0 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 6.70 X 4.20 П2 1.57
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.80 П2 1.73
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 13.0 X 6.50 П2 1.26
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
-
-
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М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Ришарлисон

Ришарлисон

Бразилия

 		1 2
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М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		1 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
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Альваро Мората

Испания

 		2 3 (2 + 1)
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