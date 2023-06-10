Семин: «Сперцян и Акинфеев — главные действующие лица финала Кубка России»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России.

«Обе команды подходят к матчу в отличной форме, поэтому нельзя выделить кого-то одного. Для «Краснодара» матч очень важный — на кону первый трофей в истории клуба. В таких играх на первый план должно выходить лидеры. Кто именно? Сперцян и Акинфеев — главные действующие лица финала, лидеры в своих клубах», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 46 тысяч билетов.