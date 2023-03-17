Семин — о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»: «Не могу ничего понять в этих решениях»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» (1:1, 5:4 — пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Хороший эмоциональный матч. На трибунах было очень много болельщиков. Прекрасная атмосфера. Футбол совершенно другой, когда на стадионе много людей. Кубок всегда преподносит нам неожиданности. Все думали, что «Зенит» и «Локомотив» пройдут дальше, но этого не случилось. Этим он и интересен. Судейские ошибки? Я не могу это комментировать. В этих решениях я ничего не могу понять», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).