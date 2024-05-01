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Кубок России

1 мая, 23:28

Семин: «Динамо» и «Спартак» показали настоящий кубковый матч»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями от матча второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

Игра прошла 1 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Александр Соболев и Михаил Игнатов.

«Это был настоящий кубковый матч с полным стадионом и поддержкой болельщиков. Не хватало индивидуальности, но с самоотдачей у команд был полный порядок. В первом тайме «Динамо» играло лучше, но команда не смогла забить свои моменты. Это говорит и о проблемах с реализацией и о том, что защита «Спартака» сыграла хорошо. После перерыва у хозяев было больше суеты, но это понятно, так как они хотели как можно быстрее отыграться», — цитирует Семина Metaratings.ru.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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