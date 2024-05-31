Семин считает «Зенит» безоговорочным фаворитом в суперфинале Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Балтикой» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Для «Балтики» это единственный вариант, как не провалить сезон. Их мотивация будет на высочайшем уровне. В Кубке шансы есть у любой команды. Конечно, «Зенит» — безоговорочный фаворит. Они в находятся в хорошем тонусе, стали чемпионами. Я думаю, они сейчас в хорошем настроении», — сказал Семин «СЭ».

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз кряду. «Балтика» финишировала 15-й и вылетела в первую лигу.