Семин заявил, что не готов назвать фаворита в ответном кубковом матче между «Локомотивом» и «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от ответной игры железнодорожников со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России.

В первой встрече команд победу одержали красно-белые со счетом 1:0.

«Думаю, что во втором матче индивидуальные качества игроков будут улучшены, будет интересная игра. Надеюсь, что количество зрителей будет больше. Команды в физическом плане подготовлены в первом матче были очень хорошо. Но я бы никого явным фаворитом не назвал», — цитирует Семина «Газета.Ru».

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.