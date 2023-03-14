Семшов поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России, в котором «Зенит» встретится с бело-голубыми.

«Я не думаю, что у «Динамо» больше мотивация пройти в следующую стадию Кубка России, чем у «Зенита». Думаю, что у петербуржцев основная задача — выиграть чемпионат, а вторая цель — победить в Кубке России. Поэтому и «Динамо», и «Зениту» будет тяжело в противостоянии друг с другом, обе команды хотят забрать трофей. Потому что любой год без титулов будет считаться неудачным для этих клубов. Наличие у «Динамо» и у «Зенита» большого количества классных игроков не значит, что игра будет интересной, с большим количеством голов. В матче «Зенита» и «Динамо» с обеих сторон будут играть квалифицированные футболисты, которые хотят не дать поразить свои ворота. Но, думаю, что голы все равно будут, потому что в Пути регионов игра идет на выбывание», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Динамо» в Санкт-Петербурге 15 марта, начало встречи — в 20:00 по мск.