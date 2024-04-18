Семшов — о перспективах «Динамо» в Кубке России: «Трофей завоевать реально»

Бывший футболист «Динамо» и амбассодор РФС Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» победу (4:2) бело-голубых в матче с «Оренбургом» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Оренбург» в первом тайме имел голевые моменты, а забило в итоге «Динамо». Когда на поле за гостей вышли игроки основного состава, то они немного добавили. Хотя и «Оренбург» тоже старался. Хотя мне кажется, что для них в данный момент РПЛ важнее, чем Кубок России, потому что трудно было бы бороться за трофей, когда надо биться за выживание. Но они молодцы, старались, играли до последнего», — сказал Семшов «СЭ».

Семшов также ответил на вопрос о перспективах «Динамо» в этом сезоне.

«У «Динамо» более грандиозные задачи, чем у «Оренбурга». Конечно, данная победа встряхнет москвичей после серии неудач. Они прошли в другую стадию, до Кубка не так далеко. А каждая победа добавляет положительных эмоций. Мне кажется, что «Динамо» будет в РПЛ бороться за третье место. Хотя все возможно, если говорить о чемпионской гонке. А Кубок реально завоевать», — добавил Семшов.

«Динамо» сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Спартака».