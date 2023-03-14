0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:44

Семшов заявил, что ему не понравилась новая система проведения FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов критически отозвался о новой системе проведения FONBET Кубка России и предложил создать дополнительный турнир.

«Не скажу, что новая система Кубка России показалась мне более привлекательной, надо было просто сначала поглубже в нее вникнуть. Настолько заморочено в кубке все в этом сезоне. Из группы выходит три команды. Я в первый раз вижу, чтобы группы были в системе кубка. Я не могу понять, кто видел такой формат в кубке какой-то страны? Так же непонятно, что у некоторых команд по десять жизней. Есть какие-то Пути регионов и Пути РПЛ. У нас слишком замороченная система кубка! Олимпийская система намного проще и самая правильная по отношению к командам из других лиг. Да, с помощью нынешней системы кубка мы можем играть больше игр в сезоне. Но тогда можно было бы создать еще какой-то турнир, к примеру, Кубок лиги, как в Англии, или еще что-то. Англичане же выступают внутри страны на трех турнирах — и почти везде основными составами. А если им где-то сил не хватает, то они дают шанс резервистам. Мы ведь тоже хотим, чтобы у нас футболисты получали больше игровой практики, тогда можно было бы добавить еще один турнир. А то мы Кубок России превращаем в чемпионат России номер два», — приводит слова Семшова Metartings.ru.

С нынешнего сезона FONBET Кубок России проводится с применением системы double elimination, когда на стадии плей-офф команды из верхней сетки (Пути РПЛ) турнира могут продолжить борьбу в ее нижней части (Пути регионов) в случае неудачи в двухматчевом противостоянии на выбывание.

В решающем матче турнира встретятся победитель финала Пути РПЛ, а также сильнейшая команда из пары финалиста Пути регионов и команды, уступившей в финале Пути РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-u-nas-slishkom-zamorochennaya-sistema-kubka-rossii-kto-videl-podobnyi-format-v-kubke-kakoi-to-strany-235438/
Игорь Семшов
Футбол
Кубок России
3
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Зенит» и «Спартак»: игры нервов
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Мозес приехал со «Спартаком» на матч против «Урала»
Камоцци заявил, что «Спартак» должен победить «Урал» в матче FONBET Кубка России
В «Акроне» прокомментировали возможность подачи протеста на результат матча с «Локо»: «Мы рассчитываем победить на поле»
«Акрон» — «Локомотив»: хозяева ведут в счете после первого тайма
«Спартак» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России
«Акрон» — «Локомотив»: Баринов не имел права играть за железнодорожников. Им присудят поражение 0:3?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в память об умершем переводчике

«Акрон» открыл счет в матче с «Локомотивом»