Семшов заявил, что ему не понравилась новая система проведения FONBET Кубка России

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов критически отозвался о новой системе проведения FONBET Кубка России и предложил создать дополнительный турнир.

«Не скажу, что новая система Кубка России показалась мне более привлекательной, надо было просто сначала поглубже в нее вникнуть. Настолько заморочено в кубке все в этом сезоне. Из группы выходит три команды. Я в первый раз вижу, чтобы группы были в системе кубка. Я не могу понять, кто видел такой формат в кубке какой-то страны? Так же непонятно, что у некоторых команд по десять жизней. Есть какие-то Пути регионов и Пути РПЛ. У нас слишком замороченная система кубка! Олимпийская система намного проще и самая правильная по отношению к командам из других лиг. Да, с помощью нынешней системы кубка мы можем играть больше игр в сезоне. Но тогда можно было бы создать еще какой-то турнир, к примеру, Кубок лиги, как в Англии, или еще что-то. Англичане же выступают внутри страны на трех турнирах — и почти везде основными составами. А если им где-то сил не хватает, то они дают шанс резервистам. Мы ведь тоже хотим, чтобы у нас футболисты получали больше игровой практики, тогда можно было бы добавить еще один турнир. А то мы Кубок России превращаем в чемпионат России номер два», — приводит слова Семшова Metartings.ru.

С нынешнего сезона FONBET Кубок России проводится с применением системы double elimination, когда на стадии плей-офф команды из верхней сетки (Пути РПЛ) турнира могут продолжить борьбу в ее нижней части (Пути регионов) в случае неудачи в двухматчевом противостоянии на выбывание.

В решающем матче турнира встретятся победитель финала Пути РПЛ, а также сильнейшая команда из пары финалиста Пути регионов и команды, уступившей в финале Пути РПЛ.