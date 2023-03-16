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Кубок России

Сегодня, 14:14

Сенников — о вылете «Зенита» из Кубка России: «Считаю это сенсация. Но таков футбол»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на вылет «Зенита» из FONBET Кубка России после поражения от «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов (1:1, пенальти — 4:5).

«Считаю это сенсация. Но таков футбол. За Кубок борются все, отсюда непредсказуемые результаты. Тот же «Локомотив» вылетел по пенальти. Турнир тем и интересен, что порой все зависит от одной игры. «Зенит» сам виноват. При такой поддержке болельщиков сыграл невнятно. Думал, что Питер легко переиграет соперника. Понятно, почему «Зенит» при Семаке взял всего один Кубок России. До этого была Лига чемпионов, ротация состава. Сейчас тоже были причины — дисквалификация некоторых игроков. Но в целом показалось, что у «Зенита» сейчас небольшой спад», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», переигравший «Ахмат» (3:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-zenit-sy-gral-nevnyatno-no-ih-vy-let-iz-kubka-rossii-sensatsiya/
Дмитрий Сенников
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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