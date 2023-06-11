Сенников поделился ожиданиями от Суперфинала FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от Суперфинала FONBET Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

«Однозначных фаворитов в финалах не бывает, потому в одном матче все может сложиться по-разному. Я трижды выигрывал Кубок России с «Локомотивом» — трижды доходили до дополнительного времени или пенальти. Все непредсказуемо, с кем бы ты ни играл. У ЦСКА есть преимущество, что матч играют в Москве. Команда Федотова увереннее прошла весеннюю часть чемпионата. Но «Краснодар» долго идет к своему первому титулу. Будет идеально выиграть в этом матче. Все игроки «Краснодара» отдадут все силы на поле, чтобы выиграть первый трофей в истории клуба. Не очень понятно, какая будет игра. «Краснодар» играет в атакующий футбол, но бывает, что в первом тайме не забивают. Сложно предположить. ЦСКА хорошо играет в обороне, да и «Краснодар» тоже умеет хорошо обороняться. Могу предположить, что ЦСКА забьет в первом тайме — у них хорошая статистика. Но как закончится игра — непонятно», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.