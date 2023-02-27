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Кубок России

Сегодня, 16:03

Сенников считает, что Дзюба может остаться в запасе на кубковый матч со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что нападающий железнодорожников Артем Дзюба не выйдет в стартовом составе на матч 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака».
«На эту игру Дзюбу могут и поберечь. Без предсезонки два матча подряд сыграть непросто. Я думаю, могут сделать ротацию. Понятное дело, что он выйдет на поле, но непонятно, с первых ли минут. Еще и погода не очень, большой риск травмы. А игроков сейчас команде терять не очень. Думаю, выйдет Глушенков, а Дзюба может усилить игру во втором тайме», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сенникова.

Также он оценил игровую форму форварда в первом матче команд.

«Он зависимый игрок. Если команда не играет, то и его не видно. Во втором тайме было движение, стали активны фланге, вот тогда и Дзюба себя проявил. Он может принять, отдать, забить. Да и стандарты вокруг него команда строит. С ним больше возможностей в атаке», — добавил бывший защитник железнодорожников.

Ответная игра между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. По информации «СЭ», матч посетят до 15 тысяч болельщиков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sennikov-schitaet-chto-dzyuba-mozhet-ostatsya-v-zapase-na-match-kubka-rossii-so-spartakom
Артем Дзюба
Дмитрий Сенников
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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