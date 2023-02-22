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Кубок России

Сегодня, 17:51

Сенников выступил против отмены кубкового матча между «Локомотивом» и «Спартаком» из-за мороза

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на возможный перенос матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» из-за низкой температуры.

«Понятно, что холодно, но все футболисты играли в подобных условиях, ничего страшного. Если минус 20 — я понимаю, что это уже критически. Есть норма, если будет минус 14, то можно играть, поэтому тут все будет зависеть от трех сторон, которые участвуют — это две команды и судьи. Они примут решение. Я понимаю, если бы такая погода была в каком-нибудь другом регионе или поле было бы не очень. Уверен, на «Локомотиве» поле подготовлено, сейчас оно в хорошем состоянии, и даже при такой погоде, наверное, риск получить травму меньше.

Все будет зависеть от руководства, кто как там решит. Конечно, будет странно, когда приедут команды, соберутся болельщики, все будет подготовлено, и за час до игры скажут, что там кто-то отказался (смеется). Поэтому, конечно же, не хотелось, чтобы такое было», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сенникова.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» должен пройти 22 февраля и начаться в 20.00 по московскому времени. По прогнозам синоптиков, в это время температура воздуха в Москве опустится ниже -15 градусов, что ставит под угрозу проведение игры.

 

 

 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sennikov-vystupil-protiv-otmeny-matcha-kubka-rossii-lokomotiv-spartak-iz-za-moroza-
Дмитрий Сенников
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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