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Кубок России

Сегодня, 15:08

Сенников заявил, что у ЦСКА будет преимущество над «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — ЦСКА.

«Преимущество будет у ЦСКА, потому что у этой команды есть опыт в таких матчах. К тому же будет много болельщиков армейцев. Из-за этого небольшое психологическое преимущество на стороне ЦСКА. «Краснодар» тоже будет нацелен на этот кубок, потому что команда не выигрывала трофеев. Один раз «Краснодар» был близок к этому, но по пенальти проиграл «Ростову». Теперь есть вторая попытка, и «Краснодар» приложит максимум усилий. Кубок России стал интереснее, чем чемпионат? Я бы так не сказал. Игры Кубка России в отсутствии еврокубков по накалу стали такими же, как в чемпионате. Раньше на этот турнир обращали меньше внимания. В этом сезоне многие команды РПЛ играли основными составами. Это был самый долгий путь к финалу», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-preimushhestvo-v-finale-budet-u-tsska-potomu-chto-u-armejtsev-est-opy-t-v-takih-matchah/
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