Сербский журналист: «Йоканович, несмотря на некачественное судейство, смог утереть нос богатому «Зениту»

Сербский журналист Зоран Ивкович поделился мнением о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

Ранее бело-голубые обыграли «Зенит» в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).

«По сравнению с карьерами и успехами других тренеров РПЛ Славиша Йоканович, безусловно, один из лучших, а может быть, и лучший тренер в России на данный момент. Серб, несмотря на странное и некачественное судейство в этом матче, смог утереть нос богатому «Зениту» с дорогими игроками и тренером Семаком. Победа над «Зенитом» в Кубке России — подтверждение всему вышесказанному. Я считаю, «Динамо» еще ждет успех под руководством Йокановича. После таких побед команда серба обязана брать Кубок России», — приводит Sport24 слова Ивковича.

В чемпионате России команда Йокановича занимает 4-е место, набрав 32 очка за 19 туров.